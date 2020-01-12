زيدان يترقب تتويجه باللقب العاشر مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني









اسماء السيد - نجح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في قيادة ريال مدريد لبلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعدما تفوق على فالنسيا في الدور نصف النهائي بنتيجة ثلاثة اهداف لهدف.

وسيلاقي ريال مدريد غريمه وجاره اتلتيكو مدريد في أول دربي مدريدي رسمي خارج قارة أوروبا ، وفي اول نسخة من مسابقة كأس السوبر الإسباني بصيغتها الجديدة تزامناً مع إقامة منافساتها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في شكل بطولة مصغرة ، والتي قد تكون شاهدة على اللقب العاشر للمدرب الفرنسي زيدان مع "الأبيض الملكي".

وكان زيدان قد بلغ تسعة نهائيات مع ريال مدريد ، نجح في كسبها جميعاً ليثري رصيده بتسعة ألقاب محلية ودولية شملت لقب دوري أبطال أوروبا (ثلاث مرات) و لقب السوبر الأوروبي (مرتين) وكأس العالم للأندية (مرتين) والدوري الإسباني والسوبر المحلي (مرة واحدة) .

ولم يسبق لزيدان ان خسر أي نهائي مع ريال مدريد خلال تجربته الأولى مع الفريق في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2018 ليكون نهائي السوبر الإسباني أول نهائي في تجربته الثانية مع "الأبيض الملكي" منذ عودته إليه في شهر ابريل الماضي.

وفي عام 2016 الذي شهد ترأس زيدان للجهاز الفني بنادي ريال مدريد ، فقد نجح في قيادة الفريق لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على اتلتيكو مدريد بركلات الترجيح ، ثم قاده لإحراز السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني ، ليقوده أخيراً لتحقيق كأس العالم للأندية على حساب غريميو البرازيلي.

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وفي عام 2017 جدد زيدان تفوقه في المباريات النهائية عندما قاد الفريق لاكتساح يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا ، ثم قاد الفريق لتحقيق انتصار على مانشستر يونايتد في نهائي السوبر الأوروبي ، ثم الانتصار على كاشيما الياباني في نهائي كأس العالم للأندية ، بالإضافة إلى تفوقه ذهاباً و إياباً على غريمه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في ذات العام.

وفي عام 2018 الذي كان الأخير لزيدان بالعاصمة مدريد، نجح في قيادة الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي بعدما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثالث ، بعد التفوق على ليفربول في المباراة النهائية ، ليقرر بعدها تقديم استقالته من رئاسة الجهاز الفني.

هذا وكشف الأداء المتميز الذي قدمه لاعبو ريال مدريد امام فالنسيا ، بأن زيدان حريص جداً على كسب لقب هذه البطولة لاعتبارات عديدة ، من اهمها بأنها أول نهائي من نسخة تاريخية ، والفوز باللقب سوف يُعيد الثقة للفريق بعد فترة عرفت تذبذباً في الأداء والنتائج.

ويسعى زيدان لاستغلال كأس السوبر الإسباني من أجل إعلان ميلاد فريق جديد لريال مدريد يجمع بين الأداء الجميل والنتيجة ، حيث بدا وكأنه استوحى فكرة الهيمنة على مساحات الملعب في اغلب اطوار المباراة من أجل الخروج فائزاً دون ان يعطي منافسه أي فرصة بالعودة في النتيجة.

وفي استطلاع للرأي نظمته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن غالبية الجماهير رشحت فوز ريال مدريد بنهائي السوبر الإسباني وتتويج زيدان بلقبه العاشر في مشواره التدريبي ، حيث بلغت نسبة فوز "الأبيض الملكي" 92% مقابل 8% لـ"الروخي بلانكوس".