شكرا لقرائتكم خبر عن يخلق من "دانى هانى".. ألفيش المصرى لـ سوبر كورة:: كارتيرون شاف حركاتى صعدنى للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت الأنظار عبر صفحات التواصل الاجتماعى بعد نشر صورته فى مران الزمالك اليوم، الأحد، ضمن الاستعدادات التى يجريها الفريق الأبيض لمواجهة الجونة فى بطولة الدورى الممتاز إنه هانى رشدى ناشئ الزمالك الذى تم تصعيده للفريق الأول بقلعة ميت عقبة، حيث جاء ذلك بسبب الشبه بينه وبين النجم البرازيلى دانى ألفيش الظهير الأيمن للمنتخب البرازيلى وبرشلونة السابق الذى بدأ مُغامرة جديدة مع كرة القدم بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسى حيث انضم لفريق ساو باولو البرازيلى.

وحرص "سوبر كورة" على إجراء حوار مع لاعب الزمالك الصاعد حول العديد من الكواليس المُختلفة الخاصة بتصعيده للفريق الأول وسر ظهوره بشكل يشبه دانى ألفيش والعديد من الأمور التى تخص مستقبله.

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وكشف النجم الصاعد خلال حواره عن العديد من الكواليس التى صاحبت تصعيده للفريق الأول بالزمالك، وسر إعجاب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك به، وحكاية اكتشافه من مدرب الكرة النسائية، وغير ذلك من الكواليس الأخرى من خلال الحوار التالى..

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ويستعد نادى الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، فى المباراة المقرر إقامتها الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وكان محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، قد غاب عن تدريبات الفريق المُقامة حالياً على ملعب النادى الأبيض، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة الجونة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد حصوله على راحة سلبية من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض.