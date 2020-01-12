شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. المقاصة يتعادل مع إنبي 1 / 1 بالجولة الـ13 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة مصر المقاصة و إنبي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 11 فى المركز الـ14 بجدول الدوري ، ويرتفع رصيد إنبي للنقطة 17 محتلاً المركز الـ9.

وشهدت المباراة إلغاء الحكم هدفين لصالح فريق مصر المقاصة في الشوط الأول.

تقدم إنبي بهدف فى الدقيقة 15 عن طريق المدافع رامي صبري بعد تسديدة قوية من مدافع الفريق البترولي بعد ركلة حرة سددها محمد بسيوني عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تصل لصبري يسددها على يمين حارس المقاصة.

بدأت اللقاء هجومية من قبل لاعلي إنبي و ينجح رامي صبري فى إحراز هدف التقدم من متابعة لضربة حرة مباشر بعدها يسترد المقاصة عافيته ويضغط بكامل خطوطه على إنبي و أحرز هدفين الأول أخرجه محمود قاعود مدافع إنبي فى لقطة شائكة ، بينما إحتسب حكم اللقاء الهدف الثاني تسلل.

وفى الدقيقة 30 ينجح محمد مسعد من رأسية تعديل النتيجة بإحراز هدف التعادل.

بعد الهدف يهدأ اللقاء نسبيا بين الفريقين ، ويتوقف لإصابة أكثر من لاعب.

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وشهد اللقاء أول مشاركة للوافد الجديد على الفريق البترولي أحمد على القادم من صفوف فريق بيراميدز.

يحتسب حكم المباراة أحمد جمال 3 دقائق وقت بدل ضائع لكن دون خطورة تذكر لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

مع بداية الشوط الثاني يهدأ اللقاء نسبياً من الناحية الهجومية من قبل الفريقين بعد أن كانت السيطرة أكثر للمقاصة الذى أهدر أكثر من فرصة للتهديف ، واعتمد أنبي على الهجمات المرتدة ولكن اللياقة البدنية لأحمد على الوافد الجديد منعته من إستغلال الفرص فى شن هجمات قوية على مرمى حارس إنبي محمود جاد.

أهدر ميدو جابر فى الدقيقة 62 ضربة جزاء لمصر المقاصة أمام إنبي ، بعد تصدى محمود جاد حارس الفريق البترولي لها ، بعد عرقلة لعمرو مرعي مهاجم المقاصة.

يستمر اللقاء ضغط من قبل لاعبي المقاصة لكن دون ترجمة لأهداف بفضل التمركز الدفاعي للاعبي إنبي و فشل لاعبي المقاصة فى استغلال العرضيات وتحويلها لأهداف .

ويحتسب الحكم أحمد جمال 4 دقائق وقت بدل من ضائع لكن دون جديد يذكر لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1.