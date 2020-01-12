شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم بهدف على المصرى فى الشوط الأول والسعيد يهدر ركلة جزاء (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والمصرى البورسعيدى التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر، بتقدم الفريق السماوى بهدف دون رد.

وأحرز البوركينى إيريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز على الفريق البورسعيدي فى الدقيقة 21، وأهدر المصرى أكثر من فرصة خطرة، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لبيراميدز بعد عرقلة دودو الجباس داخل منطقة الجزاء، إلا أن عبد الله السعيد أهدرها، لتظل النتيجة 1 / 0 لبيراميدز عقب انتهاء الشوط.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من.. أحمد دعدور - إبراهيم حسن - جون أنطوي - محمد فاروق - أحمد توفيق - عبد الله بكري - محمود حمادة.

وضم تشكيل المصرى كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – سعيدو سيمبوري - عمر كمال عبد الواحد - بهاء مجدي

الوسط: فريد شوقي - إسلام عطية - حسن علي - عمرو موسى - مفتاح طقطق

الهجوم: أوستن أموتو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من.. أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – أحمد عادل – حجاج عويس – محمود وادي – محمد شيكا – أحمد شوشة.

ويدخل بيراميدز المباراة بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة فيما يسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح الاوضاع بعد الخسارة من بيراميدز في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف، ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصري البورسعيدي ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

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