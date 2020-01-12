شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يضم 20 لاعبًا لقائمة دجلة استعدادًا لمواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى فى الخامسة عصر غدًا الاثنين، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز

وضت قائمة الفريق الدجلاوى كلاً من.. محمد عبد المنصف – خالد وليد – رجب عمران – خالد رضا – عبد الله محمود – محمود مرعي – عبد الرحمن بودى – أحمد سعيد – محمد هلال – اسحاقو يعقوبو - محمد عبد العاطي – بسام وليد - عمرو صالح – حسام عرفات – بوزاس فاسيلوس – عبد الكبير الوادي – أحمد بيكهام – عمر ميرا – حسين ذكرى – محمد رضا.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدفا.

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فيدخل الفريق الدجلاوى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الاخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، بينما تعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام.