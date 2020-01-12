شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ميدو جابر يهدر ضربة جزاء لمصر المقاصة أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر ميدو جابر ضربة جزاء لمصر المقاصة أمام إنبي ، بعد تصدى محمود جاد حارس الفريق البترولي لها، فى اللقاء المقام على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وشهدت الدقيقة 60 عرقلة لعمرو مرعي يتصدى لها ميدو جابر الذى يسددها أرضية لكن محمود جاد يتصدى لها ببراعة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر المقاصة و إنبي بالتعادل الإيجابي 1 / فى مواجهة يدخلها الفريقين بظروف متشابهة حيث تعادل الفريق الفيومى مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع الاتحاد السكندري سلبياً فى إطار نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل انبى المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .

تقدم إنبي بهدف فى الدقيقة 15 عن طريق المدافع رامي صبري بعد تسديدة قوية من مدافع الفريق البترولي بعد ركلة حرة سددها محمد بسيوني عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تصل لصبري يسددها على يمين حارس المقاصة.

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بعدها يسترد المقاصة عافيته ويضغط بكامل خطوطه على إنبي و أحرز هدفين الأول أخرجه محمود قاعود مدافع إنبي فى لقطة شائكة ، بينما إحتسب حكم اللقاء الهدف الثاني تسلل.

وفى الدقيقة 30 ينجح محمد مسعد من رأسية تعديل النتيجة بإحراز هدف التعادل.

بعد الهدف يهدأ اللقاء نسبيا بين الفريقين ، ويتوقف لإصابة أكثر من لاعب.

وشهد اللقاء أول مشاركة للوافد الجديد على الفريق البترولي أحمد على القادم من صفوف فريق بيراميدز.

يحتسب حكم المباراة أحمد جمال 3 دقائق وقت بدل ضائع لكن دون خطورة تذكر لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 1 / 1.