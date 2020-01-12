اخبار الرياضه

تكريم منتخب الكاراتيه الأربعاء المقبل بالدفاع الجوى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم منتخب الكاراتيه الأربعاء المقبل بالدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى تكريم لاعبى منتخب  الناشئين و الشباب وتحت 23 سنة ، الذى توج ببطولة العالم ، التى أقيمت فى تشيلى الشهر الماضى  ، كما يتم تكريم منتخب الكبار ، الذى شارك فى الجائزة الكبرى بأسبانيا .

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور كل من أشرف صبحى وزير الشباب و ، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ، وعدد من رؤساء الاتحادات ، حيث تم إرسال الدعوات ومن المقرر تأكيد الحضور مع اتحاد الكاراتيه .

توج منتخب الكاراتيه بلقب بطولة العالم لمنتخبات الناشئين والشباب تحت 21 سنة فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى تشيلى خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الماضى، بعد حصده 19 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات 4 فضيات و8 برونز ليتصدر الفراعنة  ترتيب الدول المشاركة فى البطولة، وتسطر البعثة تاريخًا جديدًا فى الإنجازات المصرية التى تم تحقيقها فى المحافل الدولية .

Advertisements

وجاء التتويج لأبطال الكاراتيه بعد أن تصدرت مصر ترتيب الدول المشاركة برصيد 19 ميدالية متنوعة، عن طريق قائمة الشرف التى استطاعت أن تتفوق على تركيا التى جاءت فى المركز الثانى وبفارق 3 ذهبيات عن البعثة المصرية، حيث حقق لاعبو تركيا 4 ذهبيات فقط من بين 15 ميدالية تم تحقيقها.

كما سيتم تكريم المنتخب الأول بعد الذى شارك ببطولة الجائزة الكبرى بأسبانيا ، حيث حققت ياسمين حمدى الميدالية الذهبية ، ورضوى سيد البرونزية .

يذكر ان الكاراتيه يشارك حاليا فى منافسات بطولة سيرياس الدولية التى تقام بتشيلى ، و ينافس فيها على الصاوى على الميدالية الذهبية ، حيث وصل الى الدور النهائى من البطولة ، بتغلبه على  لاعب كازاخستان فى نصف نهائي البطولة ،  ومن قبله الفوز علي لاعبى  بيلاروسيا وبلجيكا وفنزويلا على الترتيب فى منافسات  وزن تحت 67 كجم .

بينما تنافس ياسمين حمدى على الميدالية البرونزية والمركز الثالث .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم منتخب الكاراتيه الأربعاء المقبل بالدفاع الجوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا