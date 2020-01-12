شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم منتخب الكاراتيه الأربعاء المقبل بالدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى تكريم لاعبى منتخب الناشئين و الشباب وتحت 23 سنة ، الذى توج ببطولة العالم ، التى أقيمت فى تشيلى الشهر الماضى ، كما يتم تكريم منتخب الكبار ، الذى شارك فى الجائزة الكبرى بأسبانيا .

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور كل من أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية ، حيث تم إرسال الدعوات ومن المقرر تأكيد الحضور مع اتحاد الكاراتيه .

توج منتخب الكاراتيه بلقب بطولة العالم لمنتخبات الناشئين والشباب تحت 21 سنة فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى تشيلى خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الماضى، بعد حصده 19 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات 4 فضيات و8 برونز ليتصدر الفراعنة ترتيب الدول المشاركة فى البطولة، وتسطر البعثة تاريخًا جديدًا فى الإنجازات المصرية التى تم تحقيقها فى المحافل الدولية .

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وجاء التتويج لأبطال الكاراتيه بعد أن تصدرت مصر ترتيب الدول المشاركة برصيد 19 ميدالية متنوعة، عن طريق قائمة الشرف التى استطاعت أن تتفوق على تركيا التى جاءت فى المركز الثانى وبفارق 3 ذهبيات عن البعثة المصرية، حيث حقق لاعبو تركيا 4 ذهبيات فقط من بين 15 ميدالية تم تحقيقها.

كما سيتم تكريم المنتخب الأول بعد الذى شارك ببطولة الجائزة الكبرى بأسبانيا ، حيث حققت ياسمين حمدى الميدالية الذهبية ، ورضوى سيد البرونزية .

يذكر ان الكاراتيه يشارك حاليا فى منافسات بطولة سيرياس الدولية التى تقام بتشيلى ، و ينافس فيها على الصاوى على الميدالية الذهبية ، حيث وصل الى الدور النهائى من البطولة ، بتغلبه على لاعب كازاخستان فى نصف نهائي البطولة ، ومن قبله الفوز علي لاعبى بيلاروسيا وبلجيكا وفنزويلا على الترتيب فى منافسات وزن تحت 67 كجم .

بينما تنافس ياسمين حمدى على الميدالية البرونزية والمركز الثالث .