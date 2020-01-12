شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الإسماعيلية.. 7 أرقام لـ "الدراويش و الطلائع " فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الإسماعيلية المواجهة المنتظرة بين فريقا الإسماعيلى و طلائع الجيش والمحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام.

و تعد هذه المواجهة صعبة على الدراويش فى ظل الغربة القوية فى حصد الثلاث نقاط بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد فى أخر ظهور بالدورى .

و لا يختلف طموح فريق طلائع الجيش كثيرا عن الإسماعيلى، حيث إنه يسعى هو الأخر إلى إيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من حرس الحدود بثلاثية دون رد .

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباراة اليوم ، بين فريقا الإسماعيلى و طلائع الجيش ، ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: طارق مجدي و شهاب رائد ومحمد السيد .. وأحمد ابراهيم حكما رابعا.

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وتعد مباراة اليوم الظهور الأول للفرنسى ديديه جوميز مديراً فنياً للإسماعيلى بعد توليه المسئولية خلفاً لأدهم السلحدار ومن قبله الصربى ميودراج ويسعى المدرب الفرنسى لخطف النقاط الثلاث لترك انطباع جيد لدي جماهير الدراويش ،ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الطلائع مكون من : " محمد مجدى - محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أحمد أيمن - محمد بيومى – عماد حمدى - بيكيتى سيلفا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى".

فى المقابل طالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بإستعادة الانتصارات والتركيز الدفاعى لتلافى الاخطاء الساذجة التى تكلف الفريق نقاط مؤثرة بمشوار الدوري ،ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الدراويش مكون من : "محمد بسام ، على الفيل، محمود سامى، أحمد سامى، عاصم صلاح ، عمرو عماد، مهند لاشين، أحمد سمير، أحمد كابوريا، أحمد عبد الرحمن زولا ، كريم طارق".

و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الإسماعيلى و الطلائع " فى الجدول التالى :