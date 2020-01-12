شكرا لقرائتكم خبر عن دوري مدارس للكرة النسائية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية جلسة مع الدكتورة إيمان حسن عضو الاتحاد الرياضي للمدارس بوزارة التربية والتعليم في حضور الدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية باتحاد الكرة . وتم خلال الجلسة مناقشة العديد من الأمور الخاصة باقامة دوري المدارس للكرة النسائية من أجل نشر اللعبة وانشاء قاعدة للمنتخبات الوطنية ومنح الطالبات المشاركات في دوري المدارس الحافز الرياضي. وتم الاتفاق علي تنظيم دورة لكرة القدم النسائية للمدارس للمرحلة الإعدادية في النصف الثاني من شهر رمضان القادم بمشاركة 16 محافظة علي مستوي الجمهورية . كما عقدت سحر عبد الحق جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واشاد بفكرة دوري المدارس للكرة النسائية ورحب بعمل بروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة ووزارة التربية والتعليم بإدخال الحافز الرياضي بالمدارس للاعبات المشاركات أسوة بالبروتوكول الذي تم توقيعه مع اتحاد كرة اليد كما أكد علي حضور المهرجان في رمضان . Advertisements وقالت سحر عبد الحق أن دوري المدارس للفتايات فرصة كبيرة لانشاء قاعدة للعبة في مصر ونشرها وانتقاء العناصر المميزة للانضمام للمنتخب الوطني للشابات بالإضافة إلي تكوين منتخب مصر مواليد 2005. وجاءت الموافقة الأمنية بحضور 1000 متفرج لمؤازرة منتخبنا الوطني فى أولى مبارياته بمشوار حلم كأس العالم. وأرسل اتحاد الكرة فاكسا لاتحاد المغرب يفيد بموعد ومكان اللقاء، على أن يحدد الجانب المغربى موعد الوصول للقاهرة ويخطر به الجبلاية فى وقت لاحق.

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