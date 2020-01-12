شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حمادة صدقى فى الولاية الأولى مع سموحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى سموحة برئاسة فرج عامر تعيين حمادة صدقى مديرا فنيا للفرق خلفا لحسام حسن الذى اعتذر عن إكمال المهمة مع الفريق الأزرق ، ليعود صدقى مرة أخرى الى الأسكندرية .

ويٌعد تولى حمادة صدقى لتدريب فريق سموحة ، هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة ، موسم 2013/2014 ، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقى غريب، ولكن بعد استقالة الاخير تولى مهمة الرجل الأول .

قاد حمادة صدقى فريق سموحة فى 31 مباراة ، حقق خلالها الفوز فى 17 مباراة ، وخسر فى 7 لقاءات ، وتعادل فى مثلها .

أكبر فوز حققه حمادة صدقى مع سموحة 5/1 أمام العاب دمنهور فى بطولة الدورى ، وأكبر هزيمة أمام الجونة بثلاثية نظيفة .

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وكان حمادة صدقي استطاع الحصول على المركز الثاني بالدوري خلف الأهلي ليشارك في دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك الظفر بوصافة الكأس بعد الخسارة أمام الزمالك في النهائي .

تعادل سموحة اليوم مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وبتلك النتيجة يحتل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 18 نقطة أيضاً بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14.

يذكر أن حمادة صدقى يتولى حاليا تدريب الهلال السودانى ، و قاد افريق خلال مواجهتان فقط ، حيث تولى مهمة تدريب الفريق السودانى منتصف ديسمبر الماضى، ولكنه يعود من جديد الى الدورى المصرى من بوابة سموحة