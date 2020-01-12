مباشر السوبر الإسباني.. ريال مدريد - أتلتيكو مدريد.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني حيث يقام المباراة على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية.

ريال مدريد استطاع العبور إلى المباراة النهائية عقب الفوز الذي حققه على حساب فالنسيا (3-1) في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي، في المقابل حجز الفريق المدريدي الآخر أتلتيكو بطاقة العبور للمباراة النهائية بالفوز على برشلونة (3-2).

تشكيل ريال مدريد: كورتوا - كارفخال - فاران - راموس - ميندي - كاسيميرو - كروس - فالفيردي - مودريتش - إيسكو - يوفيتش.

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تشكيل أتلتيكو مدريد: أوبلاك - خيمينيز - فيليبي - تريبير- لودي - هيريرا - بارتي - ساؤول - كوريا - فيليكس - موراتا.

آخر تتويج لريال مدريد بلقب السوبر الإسباني كان في عام 2017 بعد الفوز على برشلونة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل يٌعد آخر تتويج للأتليتي على حساب الغريم ريال مدريد بالفوز عليه (2-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا في نسخة 2014.

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