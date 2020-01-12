عبد الله السعيد يهدر ركلة جزاء أمام المصري بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أهدر عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، ركلة جزاء خلال مواجهة فريقه أمام المصري، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية. واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق بيراميدز، في الدقيقة 43 بعدما قام أحمد مسعود حارس المرمى بعرقلة إسلام عيسي. وتقدم السعيد لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 44،، وصوبها على يسار أحمد مسعود الذي احتفظ بثباته وتحرك مع الكرة وأمسكها بكل إجادة. وقبل مواجهة الليلة، يمتلك بيراميدز 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى ومن خلفه المصري الذي يمتلك 6 نقاط.

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