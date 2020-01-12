المقاصة يواصل سلسلة اللافوز ويتعادل أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعادل فريق مصر المقاصة أمام إنبي (1-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "السلام" ضمن حسابات الأسبوع الـ13 من مسابقة الدوري.

رامي صبري أحرز هدف إنبي الأول في الدقيقة 15، في المقابل سجل محمد مسعد هدف التعادل لمصر المقاصة في الدقيقة 29.

هذه النتيجة جعلت إنبي يصبح في المركز التاسع برصيد 17 نقطة، في المقابل ارتقى مصر المقاصة مركزين مؤقتًا ليصبح في الترتيب 14 برصيد 11 نقطة.

مصر المقاصة فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي حيث كان آخر فوز للفريق الفيومي على حساب المصري البورسعيدي (1-0).

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 15 من بداية المباراة استطاع رامي صبري أن يسجل هدف إنبي الأول بعد تسديدة رائعة مستغلاً سوء التغطية الدفاعية لفريق مصر المقاصة.

وفي الدقيقة 22 كاد عمرو مرعي أن يسجل التعادل لمصلحة مصر المقاصة من كرة رأسية رائعة لكن محمود قاعود لاعب فريق إنبي يبعد الكرة من على الخطوط وسط شكوك دخول الكرة المرمى.

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الدولي الأثيوبي شيمس بيكلي كاد أن يسجل التعادل لمصر المقاصة في الدقيقة 24 بعد انفراده بمرمى إنبي ليسدد كرة تمر أعلى المرمى مهدرًا التعادل لصالح الفريق الفيومي.

الدقيقة 27 كاد من زمن أحداث المباراة شهدت فرصة ثالثة من جانب مصر المقاصة عن طريق شيمس بيكلي حيث سدد كرة من جهة اليسار ترتطم الكرة في القائم لتظل النتيجة (1-0).

شيمس بيكلي عاد للظهور للمرة الثالثة في المباراة وتحديدًا في الدقيقة 29 بعدما سجل هدفًا لصالح فريقه مصر المقاصة إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 31، استطاع محمد مسعد أن يدرك هدف التعادل لمصلحة مصر بعد كرة رأسية رائعة عن طريق عرضية من عاصم سعيد.

وأهدر ميدو جابر لاعب فريق مصر المقاصة فرصة إدارك الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعدما فشل في تنفيذ ركلة الجزاء التي أتيحت له بنجاح.

الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع كادت تشهد هدفًا قاتلاً من جانب إنبي عن طريق أحمد العجوز لكن حارس المقاصة يتألق ويبعد الكرة لركنية.

تشكيل إنبي: محمود جاد - كريم فؤاد - إبراهيم يحيى - رامي صبري - علي فوزي - محمد عرابي - محمد رزق - محمد بسيوني - محمود قاعود - محمد شريف - أحمد علي.

تشكيل مصر المقاصة: محمود حمدي - أحمد مودي - عاصم سعيد - أحمد محسن - أحمد ياسين - صلاح ريكو - محمد كناريا - ميدو جابر - محمد مسعد - شيمس بيكلي - عمرو برعي.