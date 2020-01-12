رسميًا.. الولاية الثانية.. حمادة صدقي مدربًا لسموحة خلفًا للتوأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق ومصطفى الجريتلي:

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، إتمام الاتفاق مع حمادة صدقي مديرًا فنيا للفريق خلفًا لحسام حسن الذي تقدم باستقالته.

وأكد رئيس سموحة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حمادة صدقي، وصل للإسكندرية مساء السبت، بعد انتهاء مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني، والتي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدفين لهدف.

ويضم الجهاز المعاون، أحمد ناجي مدربًا للحراس، وأحمد عبدالفتاح وخميس جعفر مدربين، والإنجليزى واين رويال مخططًا للأحمال، ومحمد عبدالجواد طبيبًا، ومفيد خليل إخصائي تأهيل، وعبدالبارى المليجي مديرًا إداريًا، وعادل محجوب إداريًا، وعمرو اسماعيل مديرًا لشؤون اللاعبين.

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وأوضح عامر، أن عقد حمادة صدقي يمتد لموسم ونصف الموسم، على أن تشهد مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي يوم 18 يناير، الظهور الأول للجهاز الفني الجديد.

وتعادل سموحة أمام حرس الحدود عصر اليوم الأحد، في الظهور الأخير لحسام حسن.

يذكر أن تلك المرة الثانية التي يعود فيها حمادة صدقي؛ لتدريب سموحة، حيث تولى قيادة الفريق موسم 2013 - 2014.