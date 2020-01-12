تشكيل بيراميدز والمصري في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة المصري البورسعيدي في مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في السادسة مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة بـ9 نقاط، فيما يحل المصري ثانيا بـ6 نقاط.

وكان بيراميدز استطاع الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا

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وسط الهجوم: عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد دعدور - إبراهيم حسن - جون أنطوي - محمد فاروق - أحمد توفيق - عبد الله بكري - محمود حمادة

أما إيهاب جلال المدير الفني للمصري فاختار التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: بهاء مجدي - إسلام عطية -عمرو موسى - كريم العراقي

الوسط: حسن علي - فريد شوقي - عمر كمال عبدالواحد - سعيدو سنبوري - مفتاح طقطق

الهجوم: أوستن أوموتو