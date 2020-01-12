بث مباشر .. أتليتكو مدريد وريـال مدريد في نهائي السوبر الأوروبي

تقدم بوابة الوفد، لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة أتليتكو مدريد وريـال مدريد، في اللقاء الذي ينطلق في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة، على ملعب مدينة الملك عبدالله في اللقاء الذي ينطلق في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ، في نهائي بطولة السوبر الإسباني.

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