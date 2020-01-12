ريـال مدريد يعلن تشكيلة لمواجهة أتليتكو بنهائي السوبر الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان عن تشكيل فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد، والتي تنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في لقاء نهائي السوبر الإسباني المقامة في نسختها الحالية علي أراضي المملكة العربية

وجاء تشكيل

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كروس، مودريتش .

الهجوم: إيسكو، يوفيتش.

وعلى مقاعد البدلاء: أريولا – ميليتاو – مارسيلو – جايمس – ماريانو – فينيسيوس – رودريجو. مساءً بتوقيت القاهرة في لقاء نهائي السوبر الإسباني المقامة في نسختها الحالية علي أراضي المملكة العربية السعودية وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:-حراسة المرمى: كورتوا.خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كروس، مودريتش .الهجوم: إيسكو، يوفيتش.وعلى مقاعد البدلاء: أريولا – ميليتاو – مارسيلو – جايمس – ماريانو – فينيسيوس – رودريجو.

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