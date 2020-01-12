أحمد علي إلى الإنتاج الحربي رسمياً

انتقل أحمد علي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، إلى الإنتاج الحربي رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووجه نادي الجونة رسالة شكر لأحمد علي من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تقديرا للجهود التي بذلها منذ الموسم الماضي.

رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.ووجه نادي الجونة رسالة شكر لأحمد علي من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تقديرا للجهود التي بذلها منذ الموسم الماضي.

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