إنبي يهدر فوزًا مستحقًا أمام المقاصة في الوقت القاتل والحارس"جاد" يتصدى لركلة جزاء

حسم التعادل بهدف لكل منهما لقاء انبي مع مصر المقاصة بستاد السلام ضمن الجولة الثالثة عشر للدوري الممتاز.

تقدم إنبي بهدف لرامي صبري في الدقيقة 13 من عرضية محمد بسيوني، وتعادل للمقاصة محمد مسعد في الدقيقة 31 بضربة رأس رائعة. وأهدر ميدو جابر ضربة جزاء للمقاصة في الدقيقة 70 تصدى لها بنجاح الحارس

الصاعد محمود جاد. وأهدر أحمد علي فرصة الفوز لإنبي في الوقت بدل الضائع من انفراد وتصدى لها الحارس محمود حمدي ببسالة.

وأحرز المقاصة هدفين وألغاهما الحكم لوجود تسلل ولمسة يد في الشوط الأول الذى تقاسم فيه الفريقان السيطرة وجاءت الخطورة للفريق الفيومي

حتى بعد إحرازه لهدف التعادل.

وفي الشوط الثاني ضغط المقاصة خاصة مع نزول كوافي وصلاح أمين مكان محمد مسعد وتشميلسي بيكلي واعتمد إنبي على المرتدات وقللت الرقابة القوية على أحمد علي، على من خطورته رغم الدفع بعبد الرحمن عامر وأحمد العجوز مكان محمد عرابي ومحمد شريف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبي إلى 17 نقطة محتفظا بمركزه التاسع، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.