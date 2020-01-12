المحلة يستغنى عن «بادريك أدو» لدكرنس

وافق مجلس إدارة نادى غزل المحلة برئاسة اشرف عزت على الاستغناء عن اللاعب باتريك ادو الذى انتقل رسميا إلي صفوف نادى دكرنس موسمين ونصف.
وذلك نظير مبلغ 50 ألف جنيه دفعها مسؤلو دكرنس مقابل الحصول على الاستعناء الخاص باللاعب.
يذكر أن عقده ادو سوف ينتهي مع الفلاحين نهاية
وقد جاء الاستغناء عن باتريك بناء على طلب خالد عيد المدير الفني للفريق الذى أخرج اللاعب من حساباته منذ بداية الموسم وعدم الاستفادة منه.
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