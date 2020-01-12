الاتحاد السكندري يتواصل مع مسئولي شركة الملابس لإنشاء منافذ بيع داخل النادي

حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري علي التواصل مع مسئولي الشركة الراعية للملابس زعيم الثغر من أجل بدء مشروع إنشاء محلات ومنافذ بيع قمصان الفريق وستورز خاص داخل النادي. وأعلن نادي الاتحاد السكندري في مؤتمر صحفي موسع أمس السبت تعاقده مع الشركة الراعية للملابس لمدة 3 أعوام قادمة بحضور ممثلي الشركة ومجلس إدارة زعيم الثغر بجانب العديد من ضيوف الشرف على رأسهم وليد صلاح الدين مدير الكرة السابق بالاتحاد.

ووجه مجلس إدارة نادي الاتحاد الشكر للإعلامي محمد فاروق سعد على دوره الكبير والمجهود الذي بذله من أجل إتمام عقد الرعاية والمؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه على أعلى مستوي.

ويستعد فريق الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز. موسع أمس السبت تعاقده مع الشركة الراعية للملابس لمدة 3 أعوام قادمة بحضور ممثلي الشركة ومجلس إدارة زعيم الثغر بجانب العديد من ضيوف الشرف على رأسهم وليد صلاح الدين مدير الكرة السابق بالاتحاد.ووجه مجلس إدارة نادي الاتحاد الشكر للإعلامي محمد فاروق سعد على دوره الكبير والمجهود الذي بذله من أجل إتمام عقد الرعاية والمؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه على أعلى مستوي.ويستعد فريق الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

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