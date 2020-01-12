تفاصيل جلسة سحر عبدالحق مع وزير الشباب والرياضة بشأن دوري المدارس

عقدت للدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية جلسة مع الدكتورة إيمان حسن عضو الاتحاد الرياضي للمدارس بوزارة التربية والتعليم في حضور الدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية باتحاد الكرة. وتم خلال الجلسة مناقشة العديد من الأمور الخاصة باقامة دوري المدارس للكرة النسائية من أجل نشر اللعبة وانشاء قاعدة للمنتخبات الوطنية ومنح الطالبات المشاركات في دوري المدارس الحافز الرياضي. وانشاء قاعدة للمنتخبات الوطنية ومنح الطالبات المشاركات في دوري المدارس الحافز الرياضي. وتم الاتفاق علي تنظيم دورة لكرة القدم النسائية للمدارس للمرحلة الإعدادية في النصف الثاني من شهر رمضان القادم بمشاركة 16 محافظة علي مستوي الجمهورية . كما عقدت سحر عبد الحق جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واشاد بفكرة دوري المدارس للكرة النسائية ورحب بعمل بروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة ووزارة التربية والتعليم بإدخال الحافز الرياضي بالمدارس للاعبات المشاركات أسوة بالبروتوكول الذي تم توقيعه مع اتحاد كرة اليد كما أكد حضور المهرجان في رمضان. وزير الشباب والرياضة واشاد بفكرة دوري المدارس للكرة النسائية ورحب بعمل بروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة ووزارة التربية والتعليم بإدخال الحافز الرياضي بالمدارس للاعبات المشاركات أسوة بالبروتوكول الذي تم توقيعه مع اتحاد كرة اليد كما أكد حضور المهرجان في رمضان. وقالت سحر عبد الحق إن دوري المدارس للفتايات فرصة كبيرة لإنشاء قاعدة للعبة في مصر ونشرها وانتقاء العناصر المميزة للانضمام للمنتخب الوطني للشابات بالإضافة إلي تكوين منتخب مصر مواليد 2005

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