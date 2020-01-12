شيلونجو يقود تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش

أعلن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل فريقه للقاء طلائع الجيش بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع الــ13 لبطولة الدورى الممتاز. شهد التشكيل عودة الناميبى بنسون شيلونجو ومحمد مخلوف. التشكيل كاملا كالتالى … حارس مرمى .. محمد مجدى Advertisements خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم خط الوسط .. عماد حمدى – محمد مخلوف أمامهم .. محمد الشامى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. بنسون شيلونجو

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