رسميًا.. سواريز يغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر للإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الأحد عن غياب مهاجمة الأورجوياني لويس سواريز عن صفوف الفريق لمدة 4 أشهر ، أي حتي نهاية الموسم الحالي

، وذلك بداعي الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الركبة.وقال برشلونة في بيان له مساء اليوم: "سواريز خضع اليوم الأحد للعملية الجراحية بنجاح، وسيكون الوقت المقدر لغياب مهاجم الفريق أربعة أشهر".كان النادي الكتالوني قد أعلن صباح اليوم أن لاعبه سواريز سيخضع لعملية جراحية في غضروف الركبة اليمني، تحت إشراف الطبيب رامون كوجات.