مشاركة مميزة لكونج فو الاتحاد السكندري في بطولة حورس ٣

حقق أبطال نادي الاتحاد السكندري للكنج فو ضمن المنتخب المصري في بطولة حورس ٣ للكنج فو نتائج رائعة حيث حقق اللاعب جمعه رجب كأس المركز، بعد الفوز علي لاعبي منتخب الأردن ومنتخب الصين في وزن ٧٠ كيلو.

وفازت اللاعبة منه الله محمد حسن، بكأس المركز الثاني وزن ٧٥ خلال المنافسات التي أقيمت بالقاهرة بنادي اتحاد الشرطة بمشاركة منتخبات مصر والأردن والصين وبحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

يذكر أن العميد محمد عاشور رئيس الاتحاد للكونج فو ورئيس نادي اتحاد الشرطة مساعد وزير الداخلية ونائب رئيس الاتحاد الصيني. لاعبي منتخب الأردن ومنتخب الصين في وزن ٧٠ كيلو.وفازت اللاعبة منه الله محمد حسن، بكأس المركز الثاني وزن ٧٥ خلال المنافسات التي أقيمت بالقاهرة بنادي اتحاد الشرطة بمشاركة منتخبات مصر والأردن والصين وبحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.يذكر أن العميد محمد عاشور رئيس الاتحاد للكونج فو ورئيس نادي اتحاد الشرطة مساعد وزير الداخلية ونائب رئيس الاتحاد الصيني.

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