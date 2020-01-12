صفعة قوية لنادي الهلال السوداني من نادي سموحة المصري!

من مصدر داخل نادي سموحة المصري أن مجلس إدارة النادي السكندري قرر تعيين حمادة صدقي مديراً فنياً للفريق الأول بالنادي خلفاً لحسام حسن الذى أعتذر عن أستكمال مهمته مع الفريق بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة..

وأعتمد مجلس إدارة سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، تشكيل الجهاز المعاون لحمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق الأول.

ويضم الجهاز الفني كُل من :أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر مدربان، وأحمد ناجي مدرباً لحراس المرمي، الإنجليزى واين رويال مخططًا للأحمال، ومحمد عبد الجواد طبيباً، ومفيد خليل إخصائي تأهيل، وعبد البارى المليجي مديراً إدارياً، وعادل محجوب إدارىاً، وعمرو اسماعيل مديراً لشؤون اللاعبين.

يذكر أن سموحة تعادل بدون أهداف مع مضيفه حرس الحدود اليوم الأحد في المرحلة الثالثة عشر لبطولة الدوري المصري، حيث شهدت المباراة الظهور الأخير لحسام حسن مع الفريق.

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ويحتل سموحة المركز السابع في ترتيب الدوري حالياً برصيد 18 نقطة من 13 مباراة، علما بأنه عجز عن تحقيق أي فوز في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة.

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