رسميًا | ليفركوزن يُبقي على مديره الفني لفترة جديدة

من المنتظر أن يمدد نادي باير ليفركوزن الألماني قريباً تعاقده مع مديره الفني بيتر بوش.

وقال بوس عن المفاوضات مع النادي إن من المنتظر أن ” يسود الوضوح بحلول بداية الدور الثاني”.

وحسب معلومات وردت لصحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية، فمن المنتظر أن يتم تمديد عقد بوس، الذي ينتهي في الصيف المقبل، حتى عام .2022

وكانت تصريحات لرودي فولر، المدير الرياضي للنادي، أفادت بقرب التوصل إلى أتفاق بين الجانبين وقال:” لدي انطباع بشكل عام بتوافر الأساس لتمديد التعاون، ولدينا رغبة في تمديبوشد التعاون معه ومع الفريق برمته”.

وتولى بوش تدريب ليفركوزن منذ نهاية ديسمبر 2018، ويحتل فريقه حالياً المركز السادس في ترتيب جدول البوندسليجا بفارق تسع نقاط عن لايبزيج متصدر الجدول.

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من ناحية أخرى، أعرب فولر عن أمله في عودة لاعب خط وسط الفريق، كاي هافيرتس، إلى مستواه ليساعد في وصول النادي في الدور الثاني إلى المربع المؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف فولر أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن رحيل محتمل للاعب الدولي الذي يرتبط مع ليفركوزن بعقد حتى صيف 2022، وقال ” نحن نتعامل مع الموضوع بمنتهى الهدوء، وعلاقتنا به وبعائلته وبمدير أعماله ممتازة”.

وأُشِيْعَ مؤخرا أن هناك العديد من الأندية الكبرى ترغب في ضم هافيرتس.

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