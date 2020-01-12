صدمة لإدارة برشلونة بغياب سواريز حتى نهاية الموسم!

أعلن نادي برشلونة الإسباني الأحد أن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز سيغيب لما يقارب أربعة أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

وأورد بطل الدوري الإسباني في بيان على موقعه الإلكتروني أن سواريز خضع اليوم لعملية لمعالجة “إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى”، متابعا أنه “سيغيب لما يقارب الأربعة أشهر”.

ويأتي غياب المهاجم الذي سجل 14 هدفا في 23 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، في فترة حرجة لبرشلونة، تشهد ضغوطاً متزايدة على مدربه إرنستو فالفيردي، ومنافسة محمومة مع ريال مدريد في صدارة الليغا، والتحضير لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي بدءا من فبراير المقبل.

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لويس سواريز يخضع لعملية جراحية مفاجئة

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