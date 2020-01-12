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صدمة لإدارة برشلونة بغياب سواريز حتى نهاية الموسم!

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أعلن نادي الإسباني الأحد أن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز سيغيب لما يقارب أربعة أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

وأورد بطل في بيان على موقعه الإلكتروني أن سواريز خضع اليوم لعملية لمعالجة “إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى”، متابعا أنه “سيغيب لما يقارب الأربعة أشهر”.

ويأتي غياب المهاجم الذي سجل 14 هدفا في 23 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، في فترة حرجة لبرشلونة، تشهد ضغوطاً متزايدة على مدربه إرنستو فالفيردي، ومنافسة محمومة مع في صدارة الليغا، والتحضير لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة ضد نابولي الإيطالي بدءا من فبراير المقبل.

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