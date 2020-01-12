نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو فى الدوري الفرنسي

يستعد نادي موناكو الفرنسي لمواجهة مضيفه نادي باريس سان جيرمان، فى قمة مباريات اليوم الأحد 12-1-2020 على ملعب بارك دي برانس يعرف بأسم “ملعب الأمراء” في مدينة باريس الفرنسية، وهو الملعب الرئيسي لنادي باريس سان جيرمان وموناكو، وذلك فى إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الفرنسي.

تنطلق مباراة موناكو وباريس سان جيرمان مساء اليوم فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

ويتصدر باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد موناكو في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

ويسعى باريس سان جيرمان لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، واستمرار هيمنته على اللقب، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

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في المقابل يرغب فريق موناكو في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على موقعه ضمن العشرة الأوائل في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

ويتسلّح موناكو بسجله المميز أمام بي إس جي، حيث التقيا في 76 مباراة في مختلف البطولات، حقق نادي الإمارة الفرنسية خلالها 19 انتصارًا، مقابل 17 خسارة، بينما كان التعادل سيد الموقف في 16 مواجهة.

ويعود آخر لقاء جمع بين الفريقين الى يوم 21-4-2019 بالجولة 33 الموسم الماضي، والذي شهد فوز باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1، وسجل اهداف بي إس جي امبابي “هاتريك”.