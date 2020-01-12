بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني، المباراة النهائية، المقرر لها مساء اليوم الأحد 12-1-2020، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

ريال مدريد تغلب في مباراة نصف النهائي على فالنسيا بنتيجة 1/3، رغم معاناته من غياب 4 لاعبين من تشكيلته الأساسية هم “جاريث بيل وكريم بنزيمة وإدين هازارد ولوكاس فاسكيز”.

أما أتلتيكو مدريد فقد فَجر مفاجأة كبيرة وهزم برشلونة بنتيجة 3/2، في الوقت الذي انتظر فيه الجميع مباراة كلاسيكو الأرض بين الريال والبرسا، حيث كان البرسا متقدمًا على الأتلتي بنتيجة 1/2 حتى الدقائق العشر الأخيرة.

ويُدرك المدير الفني لريال مدريد “زين الدين زيدان” صعوبة مواجهة اليوم أمام الأتلتي، نظرًا لرغبة المدرب الأرجنتيني “دييجو سيميوني” في استعادة ثقة جمهور الروخي بلانكوس الذين بدأوا التشكيك في قدراته بعد سقوطه في نهائيين لدوري أبطال أوروبا أمام النادي الملكي.

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ريال مدريد 0-0 أتلتيكو مدريد

???? ملعب الجوهرة المشعة (جدة- السعودية)

???? نهائي كأس السوبر الاسباني 2019

تنطلق بعد قليل

البث المباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المكتوب لأحداث مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب الجوهرة المشعة.

???? أصحبكم على مدار هذا اللقاء الساخن بين قطبي مدينة مدريد “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365، أتمنى لكم وقت ممتع.

♻️ كل ما عليك فعله للتعرف على كافة تفاصيل هذه المباراة هو تحديث الصفحة كل 30 ثانية أو أقل.

???? البث المكتوب يتضمن “أهم الفرص + أهم اللقطات + أهم الأحداث + تصريحات + فيديو الأهداف فور تسجيلها + صور مثيرة للجدل + لقطات الفار + بعض اللمحات الفنية والتحليلية لأداء الفريقين.

???????????????? يُدير مباراة اليوم بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الحكم الإسباني “سانشيز مارتينيز”.

???? الحكم المولود في مورسيا خاض أول موسم له قبل خمسة أعوام من الآن، وأصبح حكماً دولياً في شهر يناير 2017 فقط.

???? سيساعد مارتينيز راؤول كابانيرو مارتينيز وخوسيه جايجو جارسيا.

4️⃣ وسيكون جيلروم كوادرا حكماً رابعاً.

???? سيتولى الحكم إيجناسيو فيانويبا مسؤولية تقنية الفيديو “فار”، وسيساعده “سانتياجو خايمي وروبرتو دياز ودييجو باربيرو” من داخل غرفة الفار.