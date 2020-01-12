نسور سوريا يُدمرون الكومبيوتر الياباني في الوقت الميت ببطولة أمم آسيا تحت 23 عامًا

اعتلى منتخب سوريا المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، بفضل الفوز الثمين الذي حققه على نظيره الياباني بهدفين لهدف، بعد عصر اليوم الأحد 12-1-2020 على ملعب تاماسات ضمن الجولة الثانية من المسابقة المقامة في تايلاند.
وتقدم منتخب سوريا بهدف مُبكر حمل توقيع مهاجمه المميز “عبد الرحمن بركات” إثر ركلة جزاء في الدقيقة 9، لكن لم يَمر الكثير من الوقت وتمكن المنتخب الياباني من تعديل النتيجة في الدقيقة 30 بتصويبة أرضية قوية للاعب يوكي سوما من حوالي 19 ياردة فقط.
وظل التعادل 1/1 سيد الموقف وسط سيطرة ميدانية كبيرة لمنتخب اليابان، حتى جاءت الدقيقة 88 التي شهدت تسجيل “علاء الدين دالي” لهدف الفوز من هجمة مرتدة رائعة قادها بنفسه من منطقة خط الوسط.
وتغلب علاء الدين دالي على مدافع المنتخب الياباني ليقتحم الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ويسدد من وضع الحركة كرة مقوسة ذهبت صعبة للغاية على أقصى يسار حارس المرمى الذي حاول عليها دون جدوى.
وبهذه النتيجة نجح منتخب سوريا في الإطاحة بالمنتخب الياباني خارج البطولة، حيث خسرت اليابان في المباراة الافتتاحية بنفس النتيجة 1/2 أمام المنتخب السعودي.
وكان المنتخب السعودي تعادل في وقت سابق من مباريات اليوم مع المنتخب القطري من دون أهداف، ليضمن التأهل إلى الدور التالي إذا ما تعادل مع المنتخب السوري في المباراة الأخيرة.
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