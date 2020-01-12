رسميًا | أتالانتا يستعيد أحد لاعبيه من ميلان

عاد المدافع ماتيا كالدارا إلى ناديه السابق أتالانتا على سبيل الإعارة من ميلان، بحسب ما أعلن ناديا الإيطاليان الأحد.

وسيعار كالدارا (25 عاماً) إلى أتالانتا لفترة 18 شهراً مع خيار جعل التعاقد دائماً بعد ذلك، في صفقة قدرت التقارير قيمتها بـ15 مليون يورو.

ونشأ المدافع الذي خاض مباراتين دوليتين مع المنتخب الإيطالي، في صفوف مسقط رأسه أتالانتا، وأنتقل منه إلى يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية، في يناير 2018.

لكن كالدارا بقي يومها معاراً إلى فريقه الأساسي، قبل ان يتخلى عنه نادي “السيدة العجوز” في صيف العام ذاته لصالح النادي اللومباردي ميلان، ضمن صفقة أنتقال مدافع الأخير ليوناردو بونوتشي إلى نادي تورينو.

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لكن كالدارا عانى خلال الأشهر الـ18 التي أمضاها مع النادي اللومباردي، من الإصابات التي أبعدته لفترات طويلة، وأكتفى بخوض مباراتين بألوانه خلال كل تلك الفترة.

ويعد أتالانتا مفاجأة الموسم في إيطاليا، اذ يحتل حالياً المركز الخامس في الترتيب بعد تعادله على مضيفه إنتر 1-1 السبت في المرحلة التاسعة عشرة. كما بلغ الفريق الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يلاقي فالنسيا الإسباني بدءاً من فبراير المقبل.

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