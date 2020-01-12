نتيجة مباراة روما ويوفنتوس فى الدوري الإيطالي

يشهد ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما معقل الذئاب مساء اليوم الأحد 12-1-2020، مواجهة من العيار الثقيل بين فريق روما وضيفه يوفنتوس، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الإيطالي”سيري آ”.

تنطلق مباراة روما ويوفنتوس اليوم فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة، 19:45 بتوقيت جرينتش.

يدخل السيدة العجوز مباراة اليوم بقيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري والفوز فقط نصب عينيه، وذلك من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي، والدفاع عن اللقب للموسم التاسع على التوالي.

وكان إنتر صاحب الصدارة، قد وقع في فخ التعادل مع أتالانتا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإيطالي، الأمر الذي يعني أنه في حال فوز اليوفي في لقاء اليوم، فإنه سيتصدر جدول الترتيب.

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ويمتلك اليوفي 45 نقطة فى المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن الإنتر، ويدخل اليوفي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على كالياري برباعية نظيفة، بالجولة الماضية من الكالتشيو، حيث سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف “هاتريك، بينما أحرز جونزالو هيجواين الهدف الرابع.

في المقابل يطمح ذئاب العاصمة بقيادة البرازيلي باولو فونسيكا، لتجاوز هزيمة الفريق الماضية ضد تورينو في ملعب أوليمبيكو في الجولة الماضية بثنائية دون رد.

وبات مقعد روما في المركز الرابع مهدداً، حيث يمتلك 35 نقطة، وسيعني تعثره أمام يوفنتوس خروجه من المربع الذهبي.

ويعود آخر لقاء بين يوفنتوس وروما فى الموسم الماضي بالجولة 36 فى السيري آ على ملعب الأولمبيكو، والذي شهد فوز روما بهدفين دون مقابل.