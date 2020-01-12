نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد فى نهائي كأس السوبر الإسباني

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” الواقع في مدينة جدة مساء اليوم الأحد 12-1-2020 مباراة من العيار الثقيل، عندما يلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت مكة، 18:00 بتوقيت جرينتش.

ريال مدريد وصل للمباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني في نظامه الجديد بعد الفوز على فالنسيا بنتيجة (3-1)، وصعد أتلتيكو مدريد لنفس المرحلة بالتغلب على برشلونة في مباراة مثيرة بنتيجة (3-2).

ويسعى نادي ريال مدريد للفوز بهذا اللقب وتقليص الفجوة مع برشلونة من حيث عدد الألقاب، في حين يبحث فريق المدرب دييجو سيميوني عن الثأر من النادي الملكي بعد النهائيات العديدة التي خسرها أمامه، حيث خرج زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد منتصراً في جميع المباريات النهائية الحاسمة التي خاضها حتى الآن مع الفريق الملكي، وذلك منذ وصوله في شهر يناير 2016.

وبحسب مكاتب المراهنات، فإن ريال مدريد هو المرشح الأبرز للفوز في اللقاء، على اعتبار أنه أكثر جاهزية، ويمر بأوقات أفضل من الروخي بلانكوس، ويبلغ الرهان عليه 2.2 يورو لكل يورو، بينما يصل الرهان على أتلتيكو 3.4 يورو لكل يورو.

تاريخ لقاءات الفريقين..

هذا الديربي يحمل الرقم 223 بين الفريقين في جميع المسابقات، وقد تمكن ريال مدريد من الفوز بنسبة 51 بالمئة من مبارياته التنافسية ضد أتلتيكو مدريد بمعدل 110 مباراة بالمجموع.

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ريال مدريد لم يحقق سوى فوز واحد فقط في مبارياته الست الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات (3-1) في فبراير / شباط 2017 ، فيما خسر مرة وتعادل في أربع مناسبات.

فى المقابل أتلتيكو مدريد لم يفز على ريال مدريد في آخر أربع نهائيات في جميع المسابقات، بما في ذلك نهائيين في دوري أبطال أوروبا، ومباراة نهائية في كأس السوبر الأوروبي وكأس إسبانيا.

وتذاع المواجهة على قنوات السعودية الرياضية وتحديداً على HD3 بتعليق صوتي فارس عوض، وhd1 مع تعليق صوتي لفهد العتيبي.

جدير بالذكر ان مباراة اليوم بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد هي الثانية بين الفريقين في كأس السوبر الإسباني، بعد اللقاء الذي جمع بينهما في عام 2014 وانتهى بفوز الأتلتي (2-1) بمجموع المباراتين.

وكان ريال مدريد قد حصد لقب كأس السوبر الإسباني عام 2017 عندما فاز على برشلونة 5-1 في مجموع المباراتين، لكنه لم يحرز اللقب سوى مرتين في العقد الماضي بعد فوزه أيضاً عام 2015.