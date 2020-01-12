صدمة للحكام السعوديين بالاستبعاد من ربع نهائي كأس الملك

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي استبعاد الحكام السعوديين من إدارة مباريات دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستبدأ أعتباراً من يوم الخميس المقبل.

وذكرت اللجنة أنها “أعتمدت تكليف طواقم تحكيمية أجنبية لمواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين”.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيان له نشرته صحيفة “الرياض” السعودية الصادرة اليوم الأحد “مواجهات الدور ربع النهائي لن يتواجد فيها الحكم السعودي سوى في غرف تقنية الفيديو (فار)، وذلك لأهمية المباريات، وحسب الأتفاق المسبق بين اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام”.

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وتنطلق مباريات دور الثمانية يوم الخميس بمواجهة الهلال مع الأتفاق على ملعب جامعة الملك سعود، بينما يستضيف العدالة فريق النصر على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، وسيخوض أبها مباراته مع الفتح على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة، كما سيلتقي الوحدة بالأهلي على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع.

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