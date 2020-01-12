نتيجة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا فى الدوري الإنجليزي

يخوض فريق أستون فيلا المحترف فى صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه واحمد المحمدي، مباراة هامة ضد مانشستر سيتي، ضمن مباريات اليوم الاحد 12-1-2020 على ملعب فيلا بارك “معقل استون فيلا، وذلك في ختام الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

تنطلق مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي مساؤ اليوم فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت مكة، 16:30 بتوقيت جرينتش.

ويبحث فريق أستون فيلا، عن تحقيق فوز يبعده عن منطقة الهبوط، حيث يملك الفيلانز 21 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط “المركز الثامن عشر” الذي يحتله فريق بورنموث، والذي يستضيف اليوم أيضا فريق واتفورد.

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على الجانب الآخر، يلعب فريق مانشستر سيتي، لتحقيق الفوز من أجل اقتناص المركز الثاني في جدول الترتيب، مستغلاً تعثر ليستر سيتي أمس السبت، أمام فريق ساوثهامبتون، حيث خسر فريق الثعالب بهدفين مقابل هدف.

ويملك السيتي في رصيده 44 نقطة في المركز الثالث، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي، وإذا نجح لاعبو مان سيتي في الفوز على أستون فيلا، سيرفع السيتيزنز رصيدهم إلى 47 نقطة لينفرد بالمركز الثاني خلف ليفربول المتربع على الصدارة بـ 61 نقطة.

وكان لقاء الفريقين فى الدور الاول بالجولة الـ10 فى البريميرليج شهد فوز السيتي بثلاثية بيضاء، فى المباراة التي اقيمت على ملعب الاتحاد.