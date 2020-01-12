رسميًا | الاتحاد المصري يختبر فنيات تقنية الڤار

أعلن الاتحاد المصري اليوم الأحد بدء أولى مراحل التدريب على تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في الملاعب المصرية، أعتباراً من اليوم.

وأوضح الاتحاد أن التجارب الفنية ستجرى لمدة يومين على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، على أن يبدأ بعدها الحكام في الخضوع لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية ، “ومن المقرر أن تستغرق هذه المرحلة أسبوعاً يتم بعدها تقسيم الحكام إلى 18 مجموعة تضم كُل منها 3 حكام لبدء التدريب العملي الذي يمتد إلى 28 يوماً.”

وصرح محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المكلف بالمشروع، قائلاً إن “البرنامج الزمني الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، فيما ينتظر الاتحاد وصول الموافقة رسمياً من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام قليلة”.

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وأضاف فضل في تصريحات نشرها الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، أن الاتحاد سيرسل إلى الأندية خطابات بذلك للأستماع إلى أي إقتراحات لها في هذا الشأن وتنفيذ ما يساهم في نجاح المشروع لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.

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