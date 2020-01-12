الأهلي يفحص ركبة محمد مجدي “أفشة”

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأحد أن محمد مجدي “أفشة” لاعب الفريق الأول سيجري غداً الإثنين أشعة على الركبة من أجل تقييم حالته، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم 1 / 1 مساء أمس السبت في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار الأهلي إلى أنه من المقرر أن تحسم الأشعة موقف اللاعب من مباراة طنطا المقبلة، والمقررة يوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وينتظر وصول بعثة الأهلي العائدة من زيمبابوي إلى القاهرة صباح غد الإثنين.

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