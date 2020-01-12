رياضة | تعادل تليفونات بنى سويف مع دكرنس ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل تليفونات بنى سويف مع دكرنس ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبى مباراة دكرنس وتليفونات بنى سويف الودية والتى أقيمت عصر اليوم بملعب الأسيوطى.

المباراة هى الأولى من بين ثلاث لقاءات ودية مقرر أن يخوضها دكرنس خلال معسكره بمنتجع الأسيوطى سبورت والذى يستمر حتى الخميس المقبل.

ويخوض دكرنس الثلاثاء ثانى لقاءاته الودية أمام ببا بينما يختتم ودياته الأربعاء أمام الفيوم.

وقد أعرب مصطفى عبده المدير الفنى الجديد لدكرنس عن سعادته بمستوى المواجهة مع فريق قوى مثل تليفونات بنى سويف.

وشارك فى المباراة من قبل دكرنس حوالى 18 لاعبا حيث أشرك مصطفى عبده الوافد الجديد أحمد جمعه ويواصل غدا الفريق تدريباته للمسائية بعدما تم إلغاء التدريب الصباحى غدا من أجل راحة اللاعبين.

Advertisements

على الجانب الأخر عبر أبو العينين شحاتة عن سعادته أيضا بمواجهة دكرنس حيث أنه فريق منظم ولديه الكثير من العناصر المميزة.

وأكد شحاتة أنه وعقب عودته لقيادة تليفونات بنى سويف هذا الموسم لايوجد أى تغيير بقوام اللاعبين بالموسم الماضى باستثناء سامبا فقط وجميع لاعبى الفريق .

وأشرك أبو العينين خلال أحداث لقاء دكرنس اليوم فريقين كاملين من اللاعبين حيث لعب بتشكيلة مختلفة بكل شوط.

ويستعد كلا الفريقين لاستئناف مباريات مسابقة القسم الثانى الأسبوع المقبل