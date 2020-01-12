رياضة | تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتلتيكو| مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في نهائي السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أتلتيكو| مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر في نهائي السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيلة الاساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد بعد قليل في نهائي بطولة السوبر الإسباني. وجاءت تشكيلة ريال مدريد الرسمية كالتالي: حراسة المرمي: كورتوا Advertisements خط الدفاع: ميندي - راموس - فاران - كارفخال خط الوسط: كاسيميرو - فالفيردي - مودرتش - كروس - ايسكو خط الهجوم: يوفيتش

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