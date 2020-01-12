رياضة | تعادل ميجاسبورت وبنى عبيد بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل ميجاسبورت وبنى عبيد بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة قمة الجولة ١٦ بالمجموعة التاسعة بين ميجاسبورت وضيفه بنى عبيد والتى أقيمت على أرضية ملعب عمال المنصورة.

أنهى ميجاسبورت الشوط الأول متقدما بهدف محمد سعد حيث شهد الشوط الأول طرد حارس مرمى بنى عبيد ليكمل الفريق الضيف المباراة منقوصا من لاعب.

فى الشوط الثانى عاد محمد طلعت بالنتيجة حيث سجل هدف التعادل مع بداية الشوط الثانى لتمر الدقائق دون جديد لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ليحصد كلا الفريقين نقطة تضاف إلي رصيده.

بتلك النتيجة يواصل بنى عبيد صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده للنقطة 31 بفارق نقطة وحيدة أمام شربين صاحب المركز الثانى بينما إرتفع رصيد ميجاسبورت للنقطة 25 بالمركز الرابع.

وأقيم أمس السبت ٦ مباريات، حيث تمكن إتحاد المنزلة من تحقيق فوز عريض على حساب ضيفه بلقاس بنتيجة ٥-٢ بينما عاد شيكو بفوز غالى وثمين من ملعب المطرية بهدف دون مقابل.

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التعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما حسم نتيجة لقاء كهرباء طلخا و ضيفه شبان بدواى فيما عرقل شباب الأمير مسيرة شربين بتعادله إيجابيا بهدف لمثله.

عمال المنصورة حقق فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة أمام ضيفه منية سمنود وتمكن نبروه من العودة بثلاث نقاط كاملة من ملعب مياه الدقهلية بعدما تغلب علي مستضيفه مياه الدقهلية بهدفين دون رد.

ترتيب المجموعة التاسعة

1-بني عبيد 31 نقطة

2-شربين 30 نقطة

3-نبروه. 29 نقطة

4-ميجاسبورت 25 نقطة

5-شبان بدواي 22 نقطة

6-مياه الدقهلية 20 نقطة

7-بلقاس 19 نقطة

8-كهرباء طلخا 18 نقطة

9-عمال المنصورة 18 نقطة

10-شيكو 18 نقطة

11- السنبلاوين 16 نقطة

12-الأمير. 14 نقطة

13- المنزلة 14 نقطة

14-منية سمنود. 12 نقطة

15-المطرية 7 نقطة