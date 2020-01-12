رياضة | بعد عودته.. كل ما قدمه حمادة صدقي مع سموحة في الولاية الأولي؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عودته.. كل ما قدمه حمادة صدقي مع سموحة في الولاية الأولي؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى سموحة، تعيين حمادة صدقي مدرب الهلال السوداني الحالي، مديرا فنيا للفريق السكندري، خلفا لحسام حسن والذى كان قد أعتذر منذ أيام عن استكمال مهمته مع الفريق.

ويضم الجهاز المعاون لـ"صدقي" كل من :أحمد عبد الفتاح، خميس جعفر مدربان، أحمد ناجي مدربا لحراس المرمي، الإنجليزى واين رويال مخططًا للأحمال، محمد عبد الجواد طبيب، مفيد خليل إخصائي تأهيل، عبد البارى المليجي مدير إدارى، عادل محجوب إداري، عمرو إسماعيل مديرا لشئون اللاعبين.

وكان "صدقي" قد تولي القيادة الفنية لفريق الهلال السوداني مطلع ديسمبر الماضي، لكنه قرر الاعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق والعودة لمصر بعدما تلقي عرضًا من نادي سموحة لتدريب الفريق.

وتعد هذه الولاية الثانية لـ حمادة صدقي مع فريق سموحة، حيث سبق وتولي تدريب الفريق السكندري خلال الفترة من 30 يوليو 2013 وحتي أكتوبر 2014، وحقق نتائج جيدة رفقة الفريق.

ماذا قدم حمادة صدقي في ولايته الأولي مع سموحة؟

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قاد حمادة صدقي فريق سموحة في 31 مباراة بمختلف البطولات، فاز في 17 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر مثلها، ونجح لاعبوه في تسجيل 46 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا.

أول مباريات "صدقي" في ولايته الأولي مع سموحة كانت ضد الأهلي في الدوري الممتاز، وخسر بهدفين دون مقابل، بينما كانت آخر مبارياته أمام فريق طلائع الجيش وخسر ايضا 3 – 2.

أكبر انتصار حققه حمادة صدقي مع سموحة كان على حساب فريق دمنهور في الدوري الممتاز وفاز بنتيجة 5-1، أما أكبر هزيمة تلقاها مع الفريق السكندري كانت 3 – 0 من فريق الجونة.

وقاد فريق سموحة للمشاركة في الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز موسم2013 / 2014، ونجح في قيادة الفريق للفوز على الزمالك 2-1، وبتروجيت 4-1 وتعادل سلبيًا مع الأهلي، ليتوج المارد الأحمر بلقب البطولة المحلية بفارق الأهداف عن الفريق السكندري الذي احتل المركز الثاني بالبطولة.

نجح "صدقي" في ولايته الأولي مع سموحة في قيادة الفريق للتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر، ولكنه خسر أمام فريق الزمالك بهدف دون مقابل، ليفشل في حصد لقب البطولة المحلية.

رحل صدقي عن تدريب سموحة في الولاية الأولي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش 3-2، وتولي الفرنسى دينيس لافاني تدريب الفريق خلفًا له، لكن ساءت نتائج الفريق تحت قيادته ليتولى بدلا منه المهمة حلمي طولان، قبل أن يرحل أيضا ليتولى ميمي عبدالرازق، تدريب الفريق بشكل مؤقت.