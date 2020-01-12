رياضة | كأس الملك| النصر يبدأ استعداداته لمواجهة العدالة بعودة الثنائي المصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس الملك| النصر يبدأ استعداداته لمواجهة العدالة بعودة الثنائي المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم التدريبات الجماعية للفريق، صباح اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة العدالة، والمقرر اقامتها، يوم الجمعة القادمة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، ضمن منافسات دور ال8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وركز روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، خلال مران الفريق، على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب اجتماعه مع اللاعبين لشرح وتفادي أخطاء مواجهة الاتحاد، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم مساء الجمعة الماضية، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وافتتح بيتروس ماثيوس أول أهدف اللقاء لصالح النصر السعودي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتحاد عند الدقيقة 47، فيمل أدرك روماريو ريكاردو دا سيلفا هدف التعادل للاتحاد، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى النصر عند الدقيقة 50.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة الثنائي عبدالرحمن العبيد، عمر هوساوي بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم في الفترة الأخيرة.

يذكر أز النصر يتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، وبفارق النقاط عن غريمه التقليدي الهلال المتصدر بنفس عدد النقاط.