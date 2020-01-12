رياضة | تشكيلة أستون فيلا الرسمية أمام مانشستر سيتي.. مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة أستون فيلا الرسمية أمام مانشستر سيتي.. مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك في إطار منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : نايلاند.

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خط الدفاع : هاوس - كونسا - مينجز - المحمدي - تايلور.

خط الوسط : دوجلاس لويز - انور الغازي - درينكوتر - هوريهان.

خط الهجوم : جاك غريليتش.

ويجلس اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة مانشستر سيتي، بينما يبدأ المحمدي بصفة أساسية، ويغيب المهاجم البرازيلي ويسلي عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة بيرنلي الماضية في البريميرليج.