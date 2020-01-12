رياضة | تشكيلة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر الان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر الان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أستون فيلا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك في إطار منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

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خط الدفاع : كانسيلو - ستونز - فيرناندينيو - ميندي.

خط الوسط : رودري - ديفيد سيلفا - كيفين دي بروين - رياض محرز.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو - جابريل جيسوس.

ونجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بالجولة الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب فريق إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.