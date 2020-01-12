رياضة | الألومنيوم يفوز على طهطا بثلاثية استعدادا للدور الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يفوز على طهطا بثلاثية استعدادا للدور الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق نادي الألومنيوم، بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، على نظيره فريق نادي طهطا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الألومنيوم، ضمن استعدادات الفريقين للدور الثاني، بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

وقال صلاح صالح، مدير عام النادي، والمشرف العام على الفريق، ان الجهاز الفني للفريق بقيادة ياسر الكنانى، قام بالدفع بعدد من اللاعبين الغير منتظمين بالتشكيلة الأساسية، فضلا عن الاطمئنان على بعض اللاعبين العائدين من الإصابة والايقاف.

Advertisements

وأشار صالح، في تصريح خاص ل"الخليج 365 الرياضي" الي ان المباراة أمام فريق طهطا، تعد تجربة جيدة للفريق قبل انطلاق منافسات الدور الثاني، لاسيما وان الفريق السوهاجي يسعى لتصحيح وضعه بجدول المجموعة خلال منافسات الدور الثاني، وهذا ما أعطى للقاء الطابع الرسمي.

ويواصل فريق الالومنيوم، مساء غدا الاثنين تدريباته استعدادا لمواجهة فريق نادي الفيوم، بمستهل الدور الثاني، والمقرر لها يوم الأحد الموافق13 يناير.

يذكر ان فريق الالومنيوم انهي منافسات الدور الاول بالمركز الثالث، بجدول المجموعة ، برصيد 22 نقطة.