رياضة | عاجل.. حمادة صدقي مديراً فنياً لسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حمادة صدقي مديراً فنياً لسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادى سموحة، تعيين حمادة صدقي مديرا فنيا للفريق الأول خلفا لحسام حسن والذى كان قد أعتذر منذ أيام عن استكمال مهمته مع الفريق.

وقدم صدقي اعتذارا لمسئولي الهلال السوداني، وطلب الرحيل عن الفريق، عقب انتهاء مباراة النجم الساحلي أمس، وتم فسخ التعاقد بين الطرفين، بعد سداد صدقي قيمة الشرط الجزائي والبالغ راتب شهر والمقدر بـ 30 ألف دولار

وإعتمد مجلس إدارة سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، تشكيل الجهاز المعاون لحمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق الأول.

ويضم الجهاز الفني كل من :أحمد عبد الفتاح، خميس جعفر مدربان، أحمد ناجي مدربا لحراس المرمي، الإنجليزى واين رويال مخططًا للأحمال، محمد عبد الجواد طبيب، مفيد خليل إخصائي تأهيل، عبد البارى المليجي مدير إدارى، عادل محجوب إدارى، عمرو اسماعيل مديرا لشئون اللاعبين.