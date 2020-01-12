رياضة | تعرف على الجهاز المعاون لحمادة صدقي في سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الجهاز المعاون لحمادة صدقي في سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي سموحة مع حمادة صدقي المدير الفني للهلال السوداني لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمستقيل حسام حسن.

واستقال حسام حسن من منصب المدير الفني لسموحة عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام وادي دجلة بهدفين مقابل ثلاثة.

وسيعاون صدقي في الجهاز الفني لسموحة كلًا من أحمد عبد الفتاح مدرب عام وخميس جعفر مدرب، وأحمد ناجي مدربًا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يوقع صدقي وجهازه المعاون على عقود تدريب سموحة غدًا الاثنين على أن يقود بعدها مران الفريق السكندري للمرة الأولى.

وتعادل سموحة سلبيًا عصر اليوم أمام حرس الحدود في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.