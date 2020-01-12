رياضة | فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط الجهاز الفنى لنادى الأهلى، بقيادة رينيه فايلر، لاستبعاد الدولي التونسى على معلول من مواجهة طنطا المقبلة بمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تفكير فايلر فى استبعاد معلول، للدفع بمحمود وحيد على ضوء جاهزيته من الناحية الطبية من عدمه، أو الدفع باللاعب أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر، بالإضافة لمعاناة معلول من الإجهاد وتأثر مستواه الفنى والبدنى بشكل كبير فى لقاء بلاتينيوم، أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة لدورى المجموعات بدورى أبطال إفريقيا الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

ويلتقي الأهلي مع طنطا الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.