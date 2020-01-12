رياضة | عاجل.. برشلونة يفقد سواريز 4 أشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يفقد سواريز 4 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية منذ قليل عن المدة التي سيغيبها المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة عن الفريق الكتالوني بسبب الإصابة.

وأعلن نادي برشلونة عن خضوع مهاجمه سواريز لعملية جراحية في الركبة بسبب الإصابة دون الكشف عن مدة الغياب.

وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية والقريبة من نادي برشلونة بأن سواريز سيغيب عن الفريق لمدة 4 أشهر كاملة.

وأضافت الصحيفة بأن سواريز لن يتمكن من المشاركة في أي مباراة مع برشلونة قبل 4 أشهر وهو ما يعد ضربة قوية للفريق الكتالوني خاصة وأن سواريز يعد واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.